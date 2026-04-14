Dve tretjini mladih vsaj enkrat žrtev nasilja, ustrahovanja ali obrekovanja

Medvrstniško nasilje in spletno nadlegovanje sta med mladostniki dan za dnem bolj razširjena pojava. Zato si tržaška občina prizadeva, da bi zlasti med učenci in dijaki širili zavest, da je medsebojno spoštovanje pomembno in da je v primeru nasilja iskanje pomoči najboljša rešitev.

Tržaška občina je leta 2022 sprejela memorandum o soglasju za preventivo in ozaveščanje mladostnikov na področju ustrahovanja in spletnega nadlegovanja, ki so ga podpisali tudi miljska, devinsko-nabrežinska, repentabrska, zgoniška in dolinska občina. Z namenom, da bi preprečili širjenje kakršnihkoli oblik nasilja med mladimi, so dejavnosti, ki jih predvideva sporazum, vključili v redno delovanje socialnih in varnostnih služb.

Caterina de Gavardo in Massimo Tognolli, ki sta v mestni vladi pristojna za varnost oziroma socialno politiko, sta včeraj ne srečanju z novinarji predstavila omenjene dejavnosti, ki jih tržaška občina oz. socialna služba z lokalno policijo sicer razvijajo že od leta 2015. Do danes so z obiski na šolah in drugimi dogodki nagovorili več kot 7000 učencev prvostopenjskih srednjih šol. Letos bodo na primer stopili v 37 učilnic in srečali 731 učenk in učencev, med njimi tudi srednješolce dolinske šole Simona Gregorčiča.

»Glavni dogodek pa bo tokrat gledališka predstava Condividi? (Deli?), ki bo v četrtek ob 10.30 v gledališču Bobbio,« je napovedal Tognolli, »na temo vrstniškega nasilja in spletnega nadlegovanja. Ponujamo jo z namenom, da bi mladim na sodoben in zgovoren način nudili znanje, s katerim se pred takimi oblikami nasilja lahko branijo.«

Iz zadnje raziskave, ki jo je izvedel zavod Istat za leto 2023, izhaja, da je bilo v Italiji 68,5 odstotka mladih med 11. in 19. letom starosti v prejšnjih 12 mesecih vsaj enkrat žrtev nasilja, ustrahovanja, obrekovanja ali drugih napadov na spletu ali v živo.