Tržaški branjevci se s Trga sv. Antona selijo na Ponteroš

Branjevci in branjevke, ki že več mesecev prodajajo svoje sadje, zelenjavo in cvetje med delavskimi ograjami na Trgu sv. Antona, se bodo v sredo preselili na Ponteroš. Na trg, kjer so nekoč delovali vrsto let, se vračajo po kar dvanajstih letih »izgnanstva«. Za selitev so sicer pred meseci zaprosili sami, saj je zaradi obsežnih del pred cerkvijo sv. Antona Novega promet skoraj zamrl, prodajalci pa so ostali brez večjega deleža strank.

Na občini so jim selitev obljubljali več mesecev, a se je postopek zavlekel zaradi dokumentacije, ki jo je bilo treba prejeti od Zavoda za spomeniško varstvo. Podžupanja Serena Tonel je v četrtek na predstavitvi prireditve Trst – križišče kultur napovedala, da se bodo branjevci na Ponteroš preselili že danes. Toda med samimi prodajalci je novica povzročila precejšnje presenečenje. Ko smo jih vprašali za odziv, mnogi sploh niso vedeli, da naj bi se selitev zgodila tako hitro. Šele včeraj popoldne bi se namreč morali sestati z občinskimi uradniki, da bi dorekli podrobnosti.