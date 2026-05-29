V Trstu se bo po današnji šesti tropski noči zaporedje nocoj morda prekinilo

V Trstu so danes zabeležili še šesto zaporedno tropsko noč s temperaturami, ki se niso spustile pod 20 stopinj Celzija. Gre za izjemen podatek v maju. V preteklosti smo le kakšno tropsko noč več namerili kar v celotnem poletju.

V minuli noči je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje iz FJK na pomolu Bandiera namerila najnižjo nočno temperaturo 22,2 stopinje Celzija, pri čemer je bila odločilna šibka burja, ki je segrevala ozračje in omejila temperaturni vpliv morja.

Današnje jutro je bilo marsikje v FJK v primerjavi z minulim dogajanjem ravno zaradi šibke burje rahlo toplejše. Današnje dnevne temperature pa bodo podobne včerajšnjim ali rahlo nižje. Noč na soboto pa bo rahlo bolj sveža. Morda se bo zaporedje tropskih noči ob morju prekinilo. Najnižje nočne temperature bodo v Trstu okrog 20 stopinj Celzija ali rahlo nižje.

Od danes do nedelje bo povečini pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Nekaj več spremenljivosti bo v popoldanskih urah v gorskem svetu, kjer bodo lahko nastale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo popoldne in zvečer se bo možnost nastajanja krajevnih neviht nekoliko povečala tudi drugod.

V ponedeljek bo delno jasno do spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne krajevne plohe in nevihte. Nekoliko se bo osvežilo.

V torek bo povečini delno jasno z občasno spremenljivostjo, možne bodo občasne krajevne plohe ali nevihte.

V sredo kaže na povečini oblačno in deževno vreme. Nastajale bodo tudi plohe in nevihte.

Osvežitev bo najbolj zaznavna podnevi. Najvišje dnevne temperature zlasti od torka povečini ne bodo presegale 25 stopinj Celzija. Ponoči bomo namerili kakšno stopinjo Celzija manj. Vsaj nekaj noči se bo živo srebro spustilo pod 20 stopinj Celzija tudi ob morju.