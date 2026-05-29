Rado Kalc na EP v kolesarski orientaciji osvojil dve kolajni

Rado Kalc se je na evropskem prvenstvu v gorskokolesarski orientaciji (MTB-O) okitil z naslovom prvaka v štafeti ter podprvaka v sprintu v starostni skupini M20. Evropsko prvenstvo, ki je od ponedeljka potekalo v portugalski Almeidi, se je včeraj končalo s štafetno preizkušnjo, na kateri je še ne osemnajstletni Kontovelec, član orientacijske sekcije AŠZ Gaja, kot rečeno osvojil zlato. Šlo je za zgodovinsko zmago, saj je italijanska reprezentanca prvič osvojila zlato v štafeti na evropskem tekmovanju. Poleg Kalca sta tekmovala še Matteo Traversi Montani in Lorenzo Doliana.

Je pa mladi Kontevelec prispeval levji delež k temu uspehu. Pred njim je bil na poti debitant Doliana na petem mestu, Kalc pa je nadoknadil ves zaostanek in v cilj prišel z dvema minutama prednosti pred zasledovalci.

V sprintu na drugem mestu

Posamično kolajno pa je Rado Kalc, ki je lani zmagal v sprintu v kategoriji M17, osvojil že v ponedeljek, na prvi dan evropskega prvenstva, ko je bil na sporedu sprint. Zlato je zgrešil le za tri sekunde, hitrejši od njega je bil le Šved Melvin Lofgren.