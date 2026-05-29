Petek, 29 maj 2026
Nagrado Tomizza prejme letos Cristina Benussi

Profesorico literature na Univerzi v Trstu bodo nagradili v soboto

Spletno uredništvo |
Trst |
29. maj 2026 | 7:00
    Cristina Benussi (FotoDamj@n)
Lions klub Trst Evropa podeljuje vsako elto nagrado Fulvio Tomizza, da bi ohranil spomin na pisatelja, cloveka dialoga, miru in evropske odprtosti. Nagrado podeljujejo osebnostim, ki so zaslužne za medsebojno razumevanje in sožitje na obmejnem prostoru. Letos jo bo prejela univerzitetna profesorica literature Cristina Benussi.

S svojim akademskim delom, zgodovinskimi raziskavami in kulturnim delovanjem v Trstu in širšem cezmejnem prostoru uresnicuje Tomizzeve ideale medkulturnega dialoga, stikanja razlicnih kultur in promocije cezmejne književnosti.

Nagrado ji bodo podelili jutri ob 18.30 v dvorani Oberdan hotela NH (Korzo Cavour 7).

