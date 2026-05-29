Nagrado Tomizza prejme letos Cristina Benussi

Lions klub Trst Evropa podeljuje vsako elto nagrado Fulvio Tomizza, da bi ohranil spomin na pisatelja, cloveka dialoga, miru in evropske odprtosti. Nagrado podeljujejo osebnostim, ki so zaslužne za medsebojno razumevanje in sožitje na obmejnem prostoru. Letos jo bo prejela univerzitetna profesorica literature Cristina Benussi.

S svojim akademskim delom, zgodovinskimi raziskavami in kulturnim delovanjem v Trstu in širšem cezmejnem prostoru uresnicuje Tomizzeve ideale medkulturnega dialoga, stikanja razlicnih kultur in promocije cezmejne književnosti.

Nagrado ji bodo podelili jutri ob 18.30 v dvorani Oberdan hotela NH (Korzo Cavour 7).