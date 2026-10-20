Mednarodna fotografija se vrača v Trst s 13. izvedbo festivala Trieste Photo Days, ki bo od četrtka do nedelje preplavil mesto z več kot 2500 fotografijami na več lokacijah. Prvo razstavo v sklopu projekta Urban bodo odprli v Poštni palači v četrtek ob 11. uri, nato bodo odprli fotografske razstave v Mestnem muzeju Sartorio, dvorani Xenia, na pokriti tržnici, med drugim tudi v prostorih doma Itis in v Skladišču 26. V okviru festivala bodo v Trstu gostovali fotografi Mark Power, Christopher Morris, Mihaela Noroc in Stefano Mirabella, fotografske razstave bodo brezplačno na ogled. Na več lokacijah bodo priredili tudi fotografske delavnice, sprehode, predavanja in druge dejavnosti.

V dvorani Leonor Fini (Skladišče 26) v Starem pristanišču bo na ogled razstava Marka Powerja Good morning America. Gre za prikaz sodobnega obraza ZDA ter razlik med idealom ameriških sanj in realnostjo. Na istem kraju bodo na ogled tudi fotografski projekti dobitnikov priznanja Mark Power Special Prize Katerine Kouzmitcheve, Federica Possatija in Michelle Sank. Bližnja dvorana Arturo Nathan pa bo gostila fotografije Christopherja Morrisa oziroma projekt Power Structures, s katerim fotograf združuje slike s treh področij - vojne, politike in mode -, vse pa predstavljajo koncept moči v sodobni družbi. V isti dvorani bosta na ogled tudi skupinska razstava Mythography VI in The Hound Kanadčana Iana Williamsa.

V zavodu Itis v Ul. Pascoli bo na ogled razstava The Atlas of Beauty romunske fotografinje Mihaele Noroc z ženskimi portreti z vsega sveta. V dvorani Veruda Palače Costanzi pa bodo predstavili projekt Travel s Stefanom Mirabello. Na pokriti tržnici, v sklopu razstave Urban, bodo na ogled najboljše fotografije, ki pripovedujejo o krajih, ljudeh in zgodbah z najrazličnejših koncev sveta. V dvorani Xenia (Ul. Mazzini) pa bodo na ogled zmagovita dela 17. izvedbe natečaja Urban Photo Awards 2026. Fotografije bodo preplavile še druge lokacije, med drugimi tudi tržaške lokale in letališče v Ronkah.

Informacije in koledar dogodkov so objavljeni na spletni strani triestephotodays.com.