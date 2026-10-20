Mestni svetniki brez jasnih odgovorov o žičnici in humanitarni pomoči

Trideset milijonov evrov za žičnico, negotova prihodnost projekta in vprašanje, kako zagotoviti hrano ljudem v stiski. Včerajšnja seja tržaškega občinskega sveta je odprla več spornih tem, od humanitarne pomoči migrantom do prihodnosti mestne žičniške povezave. Razprave so znova razkrile številna nerešena vprašanja, na katera mestna vlada še vedno nima jasnih odgovorov.

Med najbolj perečimi je bilo vprašanje humanitarne pomoči migrantom na Trgu Libertà. Laura Famulari (Demokratska stranka) in Kevin Nicolini (Zdaj Trst) sta župana Roberta Dipiazzo vprašala, kako bo občina poskrbela za ljudi, ki bodo zaradi novih omejitev ostali brez možnosti prejemanja hrane, zlasti ob večerih in koncih tedna. Župan se je v odgovoru osredotočil predvsem na varnost, spoštovanje predpisov in nadzor nad razmerami. Napovedal je tudi pot v Rim, kjer naj bi obravnavali nastalo problematiko, ter opozoril na dolgotrajne postopke pridobivanja dokumentov za migrante. Ni pa pojasnil, ali bo občina zagotovila nadomestno lokacijo za razdeljevanje obrokov.

Nicolini je odprl tudi vprašanje poseka borovcev v Grljanu. Župan je opozoril na težave dreves, katerih korenine rastejo pod asfaltom in naj bi imele premalo prostora za normalen razvoj. Kot primernejšo izbiro je omenil druge sorte, konkretnejšega pojasnila glede poseka borovcev pa ni podal.

Po večmesečnem čakanju so na dnevni red končno prišli trije predlogi k sklepu o prihodnosti projekta mestne žičnice, ki jih je vložil Zdaj Trst. Razprava je znova pokazala, kako globoka so nasprotja glede projekta, ki že leta razdvaja tržaško politiko.