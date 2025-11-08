Dvojezična tabla v spomin na organizaciji Borba in Tigr

Številni rekreativci, ki se radi sprehajajo po okolici Padrič, ne bodo mogli neopazno mimo nje. Nova tabla, ki so jo danes dopoldne odkrili v gozdu Salcer, namreč preprosto in jasno nagovarja slovenskega in italijanskega sprehajalca ali tekača: z verzi iz Prešernove Zdravljice o narodih, ki hrepenijo dočakat dan, ko na svetu ne bo več prepirov. Ter s kratkim opisom dogodka, ki se je leta 1929 zgodil v bližnji pečini in zapisal v zgodovino primorskega protifašističnemu uporu.

Na pobudo tržaške enote Društva TIGR Primorske, Koordinacijskega združenja kraških vasi in Odbora za proslavo bazoviških žrtev so se pri Padričah spomnili tajnega sestanka primorskih antifašistov. Potek takratnih dogodkov je obnovil zgodovinar Milan Pahor. 3. novembra 1929 so se v bližnji naravni pečini zbrali člani tajnih organizacij Borba in Tigr. Obe sta bili ustanovljeni oktobra 1927: Borba v središču Trsta, na Drevoredu 20. septembra, Tigr pa na Nanosu. Padriškega sestanka bi se bili morali udeležiti tudi predstavniki Antifašistične organizacije iz Gorice, a jim naposled ni uspelo priti. Zakaj je bil sklican sestanek? Ker je fašistična policija nekaj tednov prej zadala hud udarec Borbi in ustrelila enega njenih voditeljev, Hrvata Vladimirja Gortana. Sestanek je vodil Vekoslav Španger, na njem so se vodilni predstavniki obeh organizaciji odločili, da se bodo še bolj odločno borili proti fašističnemu režimu, ki je hotel zbrisati prisotnost Slovencev in Hrvatov.