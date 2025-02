Edi Žerjal presega vidno

Tržaški likovni ustvarjalec Edi Žerjal je pozoren tako do grafičnih elementov kot do barvnih skladov. To se razodeva tudi obiskovalcu razstave z naslovom Fantazija onkraj vidnega, ki bo do konca aprila na ogled v Peterlinovi dvorani v Ulici Donizetti v Trstu.

Težko bi na prvi pogled ugotovili, da so najnovejše Žerjalove slike dejansko lepljenke, ki nastajajo s konstruktivnim pristopom. Videti so enovita in stilno izvirna slikarska dela. Osrednji motiv so palače, arhitektura, vtisi iz okolja. Močna kompozicijska struktura dovoljuje umetniku členjenje oblik, vodi ga v metafiziko ali pravljično izpovednost.

Motivi so zdaj pravljični, drugič lebdijo v dimenziji izven časa in prostora, nato nas asociacije vodijo v stik s krajino, razpeto med morjem in Krasom.