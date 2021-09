Edini način za obvladovanje pandemije ostaja cepljenje

Vrhunski strokovnjaki s področja pulmologije so na včerajšnjem odprtju tridnevnega pulmološkega kongresa dejali, da pandemija novega koronavirusa popušča, in pozitivno ocenili trenutno epidemiološko sliko v Italiji. Nakazali pa so tudi nekatere možnosti za izboljšanje stanja. To bo mogoče doseči tako, da nagovorimo tiste, ki s cepljenjem še odlašajo in ki imajo dvome. Kot je med drugim poudaril predstojnik oddelka za pljučne bolezni v katinarski bolnišnici prof. Marco Confalonieri, je situacija v bolnišnicah boljša, ker imajo zdravniki na voljo dva pomembna instrumenta: učinkovita zdravila, s katerimi uspešno zdravijo covid-19, in cepivo, s katerim je mogoče zmanjšati pritisk na bolnišnice in tudi zajeziti jesenski četrti val.

