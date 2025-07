Edini pitnik na »Trgu Sveta« že tri dni zaprt

Pitnik na »Trgu Sveta« (Trgu Libertà) pred tržaško železniško postajo je bil danes še zaprt. Ko smo preverili, ali sta občina in podjetje AcegasApsAmga dva dni po prvem opozorilu, da je pitnik zaprt, rešila problem, iz pipe ni pricurljala niti kapljica vode.

Na Trgu Libertà se zbirajo, družijo in tudi prespijo prosilci za azil, ki prispejo v Trst po balkanski poti. Vsak večer jim topel obrok in osnovne pripomočke prinašajo prostovoljci, ki so se pridružili humanitarcem društva Linea d’Ombra. Da je pitnik v vročih poletnih dneh zaprt, je prvič v torek opozorila Lorena Fornasir na društveni Facebook strani.

»Edini pitnik na Trgu Sveta je zaprt. Tržaški župan je lani spraznil silos, nato je izpraznil Staro pristanišče, sledilo je zaprtje lokalov, ki gledajo na Trg Sveta in nam pomagajo pri nabavi hrane. Zaprl je tudi edini stranišči na tem območju,« je zapisala Fornasir. »Soočamo se s kršitvijo najbolj osnovnih človekovih pravic, vključno z oskrbo in zaščito otrok, ranljivih oseb, mater in otrok,« je še zatrdila.

Nekateri porabniki socialnega omrežja so v komentarju zapisali, da so o stanju pitnika obvestili tržaško občino, slednja pa naj bi obvestila podjetje Acegas. Ali gre za okvaro, ali pa je do zaprtja prišlo iz drugih razlogov, pa ni še jasno.