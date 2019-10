Energetska varčnost na enem samem spletnem mestu

Vsi podatki na energetskem področju na enem samem mestu. Od olajšav za nakup okolju prijaznejših ogrevalnih sistemov in električnih avtomobilov pa vse do napotkov za pridobitev potrebne dokumentacije. Spletni portal Energia Fvg, ki so ga včeraj predstavili na sedežu Dežele Furlanije - Julijske krajine, hoče olajšati komunikacijo med javno upravo, občani in podjetji.

Na eni strani je torej pomen prozornega upravljanja. Na drugi pa pomoč ljudem, ki se morajo vsakodnevno boriti z obilnim številom zakonov in se zaradi prezapletenih pravnih določil marsikdaj odpovejo poti zaščiti okolja. V danih okoliščinah je namreč ta »bitka« po mnenju strokovnjakov preveč zamudna in vse prej kot preprosta. Končni cilj je torej poenostaviti način vlaganja prošenj in postopek pridobivanja različnih dokumentov. Kot je povedal deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro, želijo s to potezo spodbuditi posameznike, da se hitreje in učinkoviteje odločajo za energetsko varčne rešitve. Pravnomočno hočejo torej izkoristiti razpoložljiva finančna sredstva in usmerjati podjetnike in občane k preudarnim izbiram.