Eni odhajajo, drugi prihajajo

Pridejo, odhajajo, nekateri ostanejo, drugi poiščejo boljše priložnosti, tretjim se slednje ponudijo. Napredovanje in višja plača sta upravičeno med najbolj pogostimi razlogi za odhod. Tudi na Občini Dolina ni nič drugače med osebjem, je priznal župan Sandy Klun. V zadnjem času so morali sami zakrpati marsikatero luknjo tudi na višjih uradniških mestih.

»Dejstvo je, da si na naših občinah nekoliko omejen. Največ, kamor se lahko povzpneš, je do D kategorije, ki pa zahteva po novem univerzitetno izobrazbo. Če si uslužbenec D kategorije, lahko zasedeš le organizacijski položaj (it.PO), se pravi nekaj malega napreduješ glede na starostno dobo - to je pa tudi vse. Kdor želi več, je čisto normalno, da poišče druge poti,« je bil realist župan.

Devet let je bil Klun srečen, da je lahko računal na odvetnika, ki je na občini opravljal vlogo namestnika tajnika ter skrbel za redarsko, pravno in tehnično službo. »Povsem sem mu zaupal, tako da ne pretiravam, če rečem, da ga bomo zelo pogrešali,« je potrdil. Občinski statut predvideva, da mora tajnik obvladati slovenski jezik, slovenskih tajnikov pa ni. Odvetnik je to funkcijo opravljal v prvem Klunovem mandatu, za kar je župan na šest mesecev obnavljal dovoljenje pri prefekturi.

Občino je 1. septembra odvetnik zamenjal za vodilno funkcijo na Deželi FJK. Njegovo mesto namestnika občinskega tajnika je prevzela višja uradnica na občini, ki zadošča vsem zahtevanim pogojem, njene dosedanje funkcije pa so seveda ustrezno porazdeliti med ostalimi zaposlenimi.

Spremembe pa je dočakal tudi tehnični urad, kjer ostajajo tačas trije (in štiri zunanji delavci). Inženir, vodja urada, je zamrznil svoje delovno mesto za dobo treh let, saj se kot samostojen podjetnik pridružuje gradbenemu podjetju iz Bocna in se od 1. januarja umika. V uradu pa je zmanjkal tudi geometer, ki se je uspešno udeležil razpisa in prestopa v višje službe.