Eni so garali v mrazu, drugi so jih napadali s toplih domov

Medtem ko so v preteklih mrzlih dneh prostovoljci dolinske civilne zaščite in člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg po deset in več ur na dan garali, da bi občinske prometnice rešili ledenega oklepa, so jih nekateri uporabniki družbenih omrežij v Facebook skupinah napadali in jim očitali, da ob poledici niso ustrezno ter pravočasno ukrepali.

»Medtem ko so nas nekateri v svojih toplih domovih kritizirali, češ da smo bili neučinkoviti, je 28 prostovoljcev med ponedeljkom in četrtkom neutrudno plužilo in solilo ceste ter kidalo sneg,« sta v daljšem zapisu na Facebooku poudarila Diana Colombin, predsednica PGD Breg, in Sandi Žerjal, koordinator dolinske civilne zaščite.

Prostovoljci so delali v povprečju 11 ur na dan, torkov delavnik (na praznični dan) je bil s kar šestnajstimi urami najdaljši. Z vozilom, opremljenim s snežnim plugom, so prevozili 145 kilometrov, z drugima dvema voziloma za posipanje soli pa še dodatnih 288. Skupaj so raztresli kar sedem ton in pol soli. Ko je te zmanjkalo, so kolegom iz Brega priskočili na pomoč miljski prostovoljci z dodatno tono in pol soli.

Kljub požrtvovalnemu delu prostovoljcev je bila v torek narava močnejša. Popoldansko močno sneženje in burja sta izničila napore. Najhuje je za zdaj mimo, dela pa še ni konec. Prostovoljci so v četrtek ročno nasolili dva kilometra in pol ceste, ki s Hrvatov pelje v Botač. Sedaj pa jih čaka še nekaj dni brezplačnega in prostovoljnega dela, vso opremo morajo namreč očistiti in pospraviti.

»Tisti, ki nas kritizirajo, se ne zavedajo, kakšno delo je za nami,« je za Primorski dnevnik povedala Diana Colombin, »bolj korektno bi bilo, če bi nam namesto neutemeljenih kritik ponudili kozarec vročega čaja«. Z njo se je strinjal tudi Sandi Žerjal: prepričan je, da bi poledici še učinkoviteje kljubovali, če bi vsak od spletnih komentatorjev vzel lopato v roke in pomagal pri čiščenju cest.