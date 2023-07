Enkratna glasbena energija Etno Histerie napolnila Verdijev trg

Poletni ponedeljkov večer v središču Trsta je bil mednarodno obarvan. Ne le zato, ker se je po ulicah, kljub grmenju in bliskanju, sprehajalo veliko turistov. Na Verdijevem trgu je namreč nastopil svetovni orkester Etno HistEria, ki je na oder prinesel melodije iz bližnjih in daljnih krajev. Sedemdeset glasbenikov vseh starosti (najmlajši ima letos 14 let) iz 21 držav se je predstavilo pod vodstvom Matije Solce in prikazalo poslušalcem primer organizirane improvizacije, nabite z energijo, ki jo posreduje le skupno glasbeno ustvarjanje.

»Lani smo orkester gostili v Barkovljah. Lepa lokacija je bila sicer pretesna, zato smo projekt predstavili umetniškemu vodji poletnega niza dogodkov Trieste Estate Gabrieleju Centisu, ki je z veseljem sprejel predlog. Orkester ob vsakem nastopu ustvari namreč vzdušje mednarodnega in medsebojnega spoštovanja, v nekem duhu, ki si ga po svoje želi imeti tudi Trst,« je o večeru povedala predsednica Zveze slovenskih kulturnih društev, ki je koncert priredila v sodelovanju s tržaško občino in v okviru niza preddogodkov septembrskega festivala Slofest.

Slovenski dogodek v središču mesta je privabil znane obraze, ljubitelje žanra in mimoidoče, ki so radovedni prisluhnili eni ali več pesmim. Pred polnim trgom so se glasbeniki predstavili s programom, ki so ga oblikovali v petih dneh skupnega igranja. Etno HistEria world orkestra je namreč skupina, ki se od leta 2003 vsako poletje sestavi v Istri, po posluhu nauči in aranžira uro in pol koncertnega programa, odide na turnejo, se razide in leto kasneje ponovno nastane z novimi ali že poznanimi člani. Prenavlja se tudi skupina mentorjev, ki glasbenike vodi pri ustvarjanju programa. Ta sloni na lokalnih vižah in napevih, kot je bilo slišati v ponedeljek, ko so večer uvedle slovenske, turške in irske melodije.