Enrica Trevisija posvetili v škofa

Tržaško škofijo bo prevzel 23. aprila, od danes pa je Enrico Trevisi tudi uradno škof. Pred množico, v kateri so bili tudi tržaški verniki, je priljubljeni don Enrico prejel škofovsko posvečenje z blagoslovom cremonskega škofa Antonia Napolionija. In nekaj besed izrekel tudi v slovenščini.

Posvetitev sta spremljala dosedanji tržaški škof Giampaolo Crepaldi in upokojeni cremonski škof Dante Lafranconi. Somaševalo je še 14 škofov iz severozahodne Italije in Lombardije. V prvih vrstah cremonske stolnice je sedel tudi tržaški župan Roberto Dipiazza v družbi tržaških skavtov, semeniščnikov in ministrantov.

V svojem prvem škofovskem pozdravu se je Enrico Trevisi danes med drugimi spomnil na duhovnike, s katerimi je delil dosedanjo pot, na družine, v katerih je spoznaval vsakodnevno ljubezen. Na začetku in na koncu daljšega nagovora je nekaj besed izrekel tudi v slovenščini.

