Erasmus za mlade podjetnike in trženje na Amazonu

V drugem delu dopoldneva Laboratorija bodočnosti je mladim zanimiv namig ponudil Sebastjan Rosa, strokovni sodelavec Centra za razvoj in prenos znanj Univerze na Primorskem, ki že več kot deset let sodeluje v evropskih projektih na področju spodbujanja podjetništva med mladimi študenti preko programa Erasmus za mlade podjetnike. »Program spodbuja mlade, da se odločajo za podjetniško kariero in jim omogoča, da gredo na izmenjavo k nekemu izkušenemu podjetniku v drugo državo. S ciljem, da si pridobijo podjetniške veščine, znanje in kompetence, ki jim bodo služile v bodoče morebiti za odprtje svojega podjetja,« je povedal. Več informacij lahko interesenti najdejo na tem linku.

Prav gotovo žgečkljiv pa je bil tudi incipit srečanja z generalnim direktorjem in soustanoviteljem podjetja Protectus Matejem Peršoljo. Zamislili so si produkt »carlock«, sistem, ki omogoča, da prek mobilnega telefona vsak spremlja, kaj se dogaja s svojim avtomobilom (premik in vžig vozila, način vožnje ...), in ga začeli tržiti preko spletne platforme Amazon.com, preko katere si vsak spletni prodajalec zagotovi dostop do več sto milijonskega trga. »55% Američanov išče informacije o proizvodih preko Amazona, niti ne Googla,« je zaupal. Pojasnil je, kako platforma deluje, kako se na njej znajti in kako uveljaviti nek produkt ter pri tem zaslužiti ...