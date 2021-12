Falconejevo drevo bo raslo, kjer je odraščal Eddie Cosina

Več kot tisoč petsto kilometrov razdalje, vmes še morje, Milje in Palermo pa povezuje globoka vez. Na Siciliji je tragičnega 19. julija 1992 v atentatu na sodnika Paola Borsellina s štirimi kolegi izgubil življenje tudi miljski policist Walter Eddie Cosina. Spomin nanj bo odslej ohranjal fikus s posebno dragoceno zgodbo. Gre za potaknjenca – se pravi del rastline, ki so jo odrezali za razmnoževanje – drevesa, ki rase pred hišo sodnika Giovannija Falconeja. V sredo dopoldne so ga postavili v vhod v nižjo srednjo šolo Nazaria Saura, ki jo je Cosina obiskoval v 70. letih prejšnjega stoletja. Tu med drugim že stoji spominska plošča za Cosino.