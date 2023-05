V Ulici Paduina v Trstu, kjer so se tradicionalno zbirali skrajni desničarji, so se v petek zvečer zbrali somišljeniki pokojnega novinarja Almeriga Grilza in ob 36-letnici njegove smrti počastili njegov spomin s trikratnim fašističnim pozdravom. Navzoč je bil tudi deželni odbornik za okolje in veljak Bratov Italije Fabio Scoccimarro. Ravno v četrtek so na sedežu deželne vlade predstavili novinarsko nagrado, poimenovano po Grilzu.