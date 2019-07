Fašistični shodi? Ne potrebujejo dodatnih omejitev

Fašizem je duh iz preteklosti in v današnji družbi ne pomeni nobene nevarnosti. Ni torej nobenega razloga, da bi že obstoječo in več kot izčrpno zakonodajo okrepili z dodatnimi določili. Tako je včeraj, 4. julija, večina članov tretje tržaške občinske komisije za gospodarsko politiko utemeljila svoje nasprotovanje resoluciji, ki so jo vložili svetniki Demokratske stranke Giovanni Barbo, Laura Famulari, Fabiana Martini in Valentina Repini.

Prizadevajo si, da javne površine in občinskih dvoran v nobenem primeru ne bi koristile ustanove in organizacije, ki se sklicujejo na fašizem ali si kot cilj zastavljajo rasno, narodno, versko ali katerokoli drugo obliko diskriminacije. Vsa združenja bi morala torej podpisati izjavo, da podpirajo antifašistične vrednote. Brez tega podpisa jim občina ne bi smela izdati dovoljenja za uporabo javne površine. Vse to je treba črno na belo zabeležiti v občinskem pravilniku. Že sama italijanska ustava namreč prepoveduje obnavljanje in oživljanje fašizma. Tej pa je treba dodati še zakon Scelba iz leta 1952 in zakon Mancino iz leta 1993, ki ravno tako prepovedujeta fašistično propagando in simbole ter ustanavljanje tozadevnih gibanj.

