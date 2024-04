Pred 70 leti v Šempolaju odprli šolo

Pred sedemdesetimi leti, 9. aprila 1954, je bil v Šempolaju praznik. Eden največjih dotlej in najbolj pomembnih za nadaljnjo rast kraške vasi. V popoldanskih urah so svečano predali namenu novo šolsko poslopje, tisto, v katerem še danes deluje osnovna šola.

Na stopnišču pred vhodom v novo šolo so se zbrali devinsko-nabrežinski občinski svetniki, učitelji, učenci, njihovi starši in številni vaščani. Tisto je bila »skromna, a za Šempolaj pomembna slovesnost,« je naslednjega dne poročal Primorski dnevnik v članku pod fotografijo novega šolskega poslopja.

Župan Josip Terčon je v svojem govoru povzel kratko, do tistega dne žalostno zgodbo šempolajske šole. Poudaril je, da se je domača občinska uprava »že pred 31 leti ukvarjala z vprašanjem gradnje nove šole in je bila takrat na najboljši poti, da svoj načrt uresniči«. Potem pa je v Italiji zavladal fašizem in »fašistična sprememba v upravljanju občin je vse načrte pokopala«. »Po dolgih letih šele sedaj stojimo pred novo, ponosno stavbo, ki bo odslej v veselje našim otrokom in učiteljskemu zboru,« je zadovoljen nad opravljenim delom podčrtal Terčon.