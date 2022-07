Fedriga o Wärtsili govoril s sindikati

Dobro uro je danes trajalo srečanje, na katerem so o napovedanem odpuščanju v Wärtsili govorili sindikati in predstavniki deželne vlade. Sindikalno delegacijo, v kateri so bili pokrajinski predstavniki sindikatov CGIL, CISL in UIL, so sprejeli predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, pristojna za delo Alessio Rosolen in pristojni za produktivne dejavnosti Sergio Emidio Bini. Na sestanku, s katerim so bili sindikalni predstavniki zadovoljni, je sodeloval tudi tržaški župan Roberto Dipiazza.