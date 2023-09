Festival Kraška gmajna s poudarkom na geopestrosti

Med 24. septembrom in 15. oktobrom bo v okviru jesenske izvedbe Festivala Kraška gmajna, ki ga prireja Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov zaživelo devet brezplačnih dogodkov, katerih rdeča nit bo geopestrost in bodo potekali na širšem območju bodočega čezmejnega geoparka Kras-Carso.

Festival Kraška gmajna je organiziran v okviru projekta Kras-Carso II, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija 2021-2017 (Evropski sklad za regionalni razvoj).

Na včerajšnjem predstavitvenem srečanju na graščini v Kobilarni Lipica ni bilo partnerjev z italijanske strani nekdanje meje (Dežela FJK, Las Kras), so pa slovenski kolegi temeljito opravili svoje delo. V nadaljevanju bomo dogodke okvirno našteli, o vsakem pa bomo podrobneje poročali sproti.

Dogajati se bo začelo to nedeljo ob 9. uri v Lipici, kjer bodo obiskovalci lahko odkrivali skrite, a vendar prosto dostopne kotičke lipiškega posestva – mimo kala in ledenice, po drevoredih in mimo pašnikov. Pot je dolga 6 km, ravninska in zato primerna za pohodnike vseh starosti.

Lahko pa boste izbirali in si ob 10. uri privoščili vodeni ogled Krompirjeve jame pri Temnici s spoznavanjem geoloških značilnosti ter flore in favne. Zvrstilo se bo več pohodov (Mejame 26. septembra, po poto Alpe Adria Trail 7. oktobra, po Pliskini poti 15. oktobra), kolesarska tura od Sežane in s Proseka z ogledom Barcolane (8. oktobra), gobarski dan (7. oktobra), ogled Grofove jame v Brestovici (30. septembra), delavnica gline 29. septembra in 13. oktobra). Več informacij o urnikih in zbirališčih najdete na www.visitkras.info.