Festival Let’s play bo uvedla koprodukcija treh gledalšč

Na vrtu tržaškega muzeja Sartorio se bo v četrtek, 5. junija, ob 21. uri s koprodukcijo Trieste. Verso le vette/Trst. Proti vrhovom pričel peti gledališki festival Let’s play. Režiser Lino Marrazzo je navdih iskal v razstavi o alpinizmu na Tržaškem, ki je na ogled na Gradu svetega Justa, združil pa je tri tržaška gledališča, ki že pet let soustvarjajo poletni festival: Slovensko stalno gledališče, gledališče La Contrada in gledališče Miela.

Pod besedila koprodukcije so se podpisali Eva Maver, Anna Krekic in Flavio Ghio, v predstavi bodo nastopili Veronica Dariol, Omar Giorgio Makhloufi, Eva Maver, Kiyan Mauri in violončelistka Andrejka Možina. Glavni junak predstave je dedek, ki z vnukom obišče razstavo, in mu pripoveduje o svojih pustolovščinah med skalami.

Koprodukcijo, ki jo bodo ponovili tudi 19. in 26. junija, ter enajst festivalskih večerov, so včeraj predstavili na Gradu sv. Justa, v dvorani kjer domuje razstava, poklon slovenskim in italijanskim gornikom s Tržaške in Primorske.

Vsakega od treh vikendov v muzeju Sartorio bodo zaupali enemu od gledališč, vse predstave se bodo pričele ob 21. uri.