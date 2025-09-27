Festival Trieste Next do nedelje vabi mlade ljubitelje znanosti

Morje ljudi in znanja je danes preplavilo Veliki trg, kjer se je začela 14. izvedba znanstvene prireditve Trieste Next, ki tokrat v fokus postavlja znanost in tehnologijo kot pomembna dejavnika za razvoj in napredek. Na odprtje letošnje izdaje so organizatorji povabili učence in dijake različnih tržaških šol, saj bo prav ta generacija tista, ki bo živela v svetu, ki bo precej drugačen od tistega, kot ga poznamo. Vladale mu bodo namreč nove tehnologije.

To je bilo osrednje sporočilo uradnega odprtja znanstvenega festivala pod Mestno hišo. Zbrane je najprej pozdravil pristojni za šolstvo v mestni vladi Maurizio De Blasio. Besedo je nato prevzela rektorica Univerze v Trstu Donata Vianelli, ki se je zahvalila celotni univerzitetni skupnosti, še posebej 200 prostovoljcem, ki so vpleteni v tridnevni festival. Nato je dejala, da se bodo pred predavanjem nobelovca Briana Kobilke (jutri zvečer) z minuto molka spomnili mlade raziskovalke Marte Giannelli, ki jo je pred dnevi na prehodu za pešce do smrti povozil tržaški voznik. Prisoten je bil tudi Maurizio Molinari, šef pisarne parlamenta EU v Milanu, ki je izpostavil pomen raziskav, saj bomo z njihovo pomočjo bolj varno in optimistično stopili v prihodnost. Direktor Visoke šole Sissa Andrea Romanino je izrazil navdušenje nad tako številno prisotnostjo mladih. Predsednik inštituta OGS Nicola Casagli pa je izpostavil pomen znanosti za mir in za reševanje aktualnih problematik.

In medtem ko so organizatorji v družbi lokalnih politikov analizirali poslanstvo dogodka, ki je nastal pred 14 leti, so šolarje s predavanji in delavnicami v svet znanstvenega raziskovanja popeljali predstavniki različnih tržaških in drugih znanstvenih inštitutov. Festival Trieste Next bo trajal do vključno nedelje, 28. septembra. V treh dneh se bodo zvrstili številni dogodki. Tukaj celoten spored.