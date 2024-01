Film ob 50-letnici prve socialne zadruge

Premierno ga bodo predstavili v soboto ob 16. uri v gledališču Miela v okviru Tržaškega filmskega festivala (TFF). Dokumentarni film 50 anni di Clu, pod katerega sta se podpisala tržaška režiserka Erika Rossi in radijski voditelj ter novinar in dramaturg Massimo Cirri, ponuja gledalcu vpogled v delovanje prve socialne zadruge na italijanskih in celo svetovnih tleh, to je Cooperativa Lavoratori Uniti Franco Basaglia. Zadrugo je psihiater ustanovil leta 1972 in štela je 28 članov – 16 je bilo pacientov psihiatrične bolnišnice, ostalih 12 pa zdravnikov, psihologov in medicinskih sester oz. zdravstvenih tehnikov.

Stoletnica rojstva Basaglie

Na včerajšnji predstavitvi v svetoivanskem parku je predsednik zadruge Ivan Brajnik poudaril, da bo dokumentarec zagledal luč ravno ob 100-letnici rojstva Franca Basaglie, ki je v Trst prišel leta 1971, da bi prevzel vajeti mestne psihiatrične bolnišnice. S svojo ekipo je začel odpravljati utesnjujoča pravila, ki so do takrat urejala življenja pacientov, in začel uvajati proces socialnega vključevanja, ki bi vsakomur povrnil polno državljansko dostojanstvo. Pot do psihosocialne rehabilitacije pacientov v psihiatrični bolnišnici pa je potekala tudi preko priznanja njihovih pravic kot delavcev. Zato je bila 16. decembra 1972 v Trstu po težavnem birokratskem postopku in zapletenem soočenju z institucijami in sodiščem uradno ustanovljena prva socialna zadruga CLU.

Zadruga po petih desetletjih še vedno vztraja z željo, da vsem članom ponudi možnost razvoja osebnih sposobnosti, socialno vključevanje in istočasno spoštuje njihove šibkosti, je poudaril predsednik in si zaželel, da bi to realnost spoznale mlajše generacije.

Delo opredeljuje človeka

Revolucionarnim pristopom Franca Basaglie je Erika Rossi posvetila že tri filme. Tokrat se je lotila večini izmed Tračanov (a ne le njih) nepoznane teme in skozi glasove pričevalcev, se pravi zdravnikov, medicinskih sester zdravstvenih tehnikov in pacientov, oživela trenutek spremembe in ga spojila s sedanjo aktualnostjo zadruge. V duhu svobode, priložnosti in novih idej, ki so zaživeli v psihiatrični bolnišnici, so pacienti ponovno odkrili svojo identiteto in zahtevali pravico do dela, ki je tisto, kar najbolj pomaga opredeliti ljudi v družbenem kontekstu.