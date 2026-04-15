Filmske zvezde v objektivu Maria Magajne

Med 300.000 fotografijami Maria Magajne, ki jih v Fondu Primorski dnevnik hrani Narodna in študijska knjižnica v Trstu, je okrog 100 na filmsko tematiko. Nekaj izmed teh je do 31. maja na ogled v Hiši filma na tržaškem nabrežju.

Razstava Mario Magajna in filmski Trst je povsem dvojezična, italijansko-slovenska, s pomočjo QR kode pa se na našem mobilnem telefonu odpre tudi angleški prevod. Nastala je na pobudo Massimiliana Schiozzija in Cristine Sain, ki sta pred leti že uredila Magajnovo razstavo Imaginarne sirene v Skladišču idej, v sodelovanju s Tržaškim filmskim festivalom, NŠK in društvom Cizerouno.

Mariella Magistri de Francesco, predsednica Hiše filma, ki domuje v nekdanjem Domu pristaniških delavcev (Trg duca degli Abruzzi 3), je o Magajni dejala, da je na zelo oseben način dokumentiral tržaško življenje. Umetniška vodja Tržaškega filmskega festivala Nicoletta Romeo je spomnila, da mineva letos 110 let od rojstva »zgodovinskega fotoreporterja Primorskega dnevnika«; njegove fotografije s filmskih snemanj dokazujejo, da je bil »očaran nad absolutnim zvezdništvom tistega časa«.

Če je danes film v Trstu sinonim za industrijo, ki zaposluje številne ljudi v različnih poklicih, se je v 50. in 60. letih ta svet prvenstveno vrtel okrog filmskih div. Kot je razvidno tudi z Magajnovih fotografij, je bil prihod znane igralke v Trst praznik, snemanja so spremljali številni občani in se navduševali nad igralkami in igralci. Na primer nad mlado Claudio Cardinale, protagonistko filma Senilità, ki ga je Mauro Bolognini leta 1961 v Trstu posnel po istoimenskem romanu Itala Sveva. Ali pa nad Silvano Mangano, Mario Schell, Liano Orfei ali Rosanno Schiaffino, ki je v dolini Glinščice snemala film The Cavern (Sette contro la morte).

Med razstavljenimi fotografijami niso vse posnete v Trstu. Konec 50. let je na primer Magajna sledil snemanju filma Tri četrtine sonca na goriški postaji Transalpina. V svoj objektiv je med snemanjem filma Jožeta Babiča, dolgoletnega umetniškega vodje Slovenskega stalnega gledališča, ujel tudi tržaško igralko Miro Sardoč.

Razstava Mario Magajna in filmski Trst je v veži in na stopnišču Hiše filma na ogled od ponedeljka do petka od 9. do 17. ure. V petek, 8. maja, ob 18. uri bo po njej vodil Massimiliano Schiozzi, že ta petek pa je predviden sprehod po »filmskem Trstu« v družbi kritičarke Elise Grando. Dogodka sta brezplačna, prijave pa obvezne na segreteria@casadelcinematrieste.it.