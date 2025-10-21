Finančni policisti podarili skoraj 25 ton zaseženih peletov

Miljski finančni policisti tržaškega pokrajinskega poveljstva so v preteklih dneh podarili 24,5 tone zaseženih peletov Občini Forni di Sopra, ki jih bo uporabila za potrebe prebivalstva.

Gre za več pošiljk peletov, ki so jih miljski finančni policisti zasegli na mejnih prehodih. Prispele so iz vzhodnoevropskih držav in so bile namenjene na italijanski trg. Pelete, ki so jih podarili, je pretovoril tovornjak s priklopnikom iz Bosne in Hercegovine, kjer jih je izdelalo tamkajšnje podjetje. Odkupilo jih je italijansko podjetje s sedežem v Markah, ki jih je nameravalo prodajati v pokrajini Alessandria.

Finančni policisti so ugotovili, da so na pelete nezakonito prilepili lažne oznake z mednarodnim logotipom Enplus®, ki potrjuje kakovost, ne da bi bili zato upravičeni. Vpletene so ovadili zaradi ponaredbe in goljufije pri trgovanju, 24,5 tone peletov pa so zasegli. V preteklih dneh so tovor predali podžupanu Občine Forni di Sopra.