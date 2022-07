Fiziki v Trstu o nevtrinih, vojni in še marsičem

Če je Trst mesto znanosti, so njegove znanstvene ustanove zanj pravo okno v svet. O tem priča v tem tednu tridnevni kongres, ki ga v grljanskem centru za teoretično fiziko (ICTP) Abdus Salam prirejajo ob stoletnici Mednarodne zveze za čisto in uporabno fiziko IUPAP, katere sedež je po novem ravno v Trstu. Na njem sodelujejo tudi štirje Nobelovi nagrajenci, obravnavane teme pa so zelo različne: od nevtrinov in kvantne reforme metričnega sistema do jedrskega orožja, podnebnih sprememb in znanstvenega svetovanja politiki. Včerajšnji uvodni dan pa je ponudil tudi stik z ukrajinsko znanstveno srenjo, ki je tako kot ostali deli tamkajšnje družbe pod udarom vojne.

Zveza IUPAP, ki so jo leta 1922 ustanovili v Bruslju, predstavlja mednarodno skupnost fizikov, gre za edino organizacijo, ki združuje fizike z vseh znanstvenih področij in celin. Stoletnica je med drugim priložnost za obračune, o katerih v teh dneh razpravljajo sedanji in nekdanji vodilni člani zveze. Uvodne pozdrave so prinesli direktor centra ICTP Atish Dabholkar, deželna odbornica za raziskovanje Alessia Rosolen, predsednik fundacije FIT Stefano Fantoni, fizičarka centra CERN Monica Pepe-Altarelli, aktualni predsednik IUPAP Michel Spiro in drugi.

Pomemben trenutek je predstavljal videopozdrav predsednika Ukrajinske znanstvene akademije Anatolija Zagorodnega, ki se je oglasil iz Kijeva in seveda ni mogel mimo posledic vojne. »Naša znanstvena infrastruktura je bila resno poškodovana, količino škode je težko določiti, je dejal in pokazal nekaj posnetkov od raket poškodovanih ali uničenih objektov, med njimi nevtronski generator v Harkovu. Povedal je, da je približno desetina članov znanstvene akademije začasno prebegnila v tujino.Iz Tokia se je povezal prof. Takaaki Kadžita, ki je leta 2015 prejel Nobelovo nagrado za fiziko za raziskave nevtrinov in njihovih oscilacij. Ameriški prof. Stewart Prager je izpostavil problem jedrskega orožja, ki postaja vse preveč aktualno, še posebno po začetku vojne v Ukrajini. »Peščica ljudi, predsednikov, lahko odloča o izbrisu naše civilizacije. To je veliko enostavneje kot fizika,« je bil jasen. Sledili so pogovori o ženskah in drugih skupinah, ki so v svetu znanosti ter fizike premalo zastopane, Nobelovec William Phillips je predaval o kvantni reformi metričnega sistema. Kongres se bo nadaljeval do srede.