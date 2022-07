Flabellina bo obiskovalce učila o morski biodiverziteti

Miramarski morski rezervat je bogatejši za novo plovilo, Flabellino, ki se bo po rezervatu premikala prav tako kot mehkužec, po katerem nosi ime: počasi in v tišini. Ni več skrivnost namreč, da vodna plovila na dizelski pogon ne onesnažujejo samo z izpusti toplogrednih plinov, ampak to počnejo tudi zvočno. Popolnoma električno plovilo, kakršna je Flabellina, je zato ekološko tudi iz tega vidika, saj je zelo tiho in se na njej lahko sliši zvok morja. Kot je na predstavitvi novega plovila v Grljanu povedal direktor naravnega rezervata v Miramaru Maurizio Spoto, obstaja rek, ki pravi »tih kot riba«. A ribe niso tiho, prav tako ne morje, tako da glasna plovila motijo njihovo komuniciranje.

Spoto je pojasnil, da bodo nov nakup uporabljali za dejavnosti razširjanja znanja o morski biodiverziteti. Novo plovilo, ki je stalo 100 tisoč evrov, je financiralo ministrstvo za zeleni prehod, v sklopu razpisa za »naravne rezervate, ki skrbijo za podnebje«, s katerim želi ministrstvo naravne rezervate opremiti z ekološkimi vozili, da bi zmanjšali vpliv na zaščiteno okolje in pripomogli k zmanjšanju izpustov CO2 v atmosfero. Miramarski naravni rezervat je sicer prvi, ki je nabavil takšno plovilo.

Morski biolog Carlo Franzosini iz Miramarskega morskega rezervata je podrobneje predstavil novo plovilo. To je dolgo osem metrov, njegova površina zaobjema 20 kvadratnih metrov, tako da lahko na krov sprejme do 12 gostov in osebje WWF (ki upravlja Miramarski morski rezervat). Kot že omenjeno, bodo Flabellino uporabljali za učenje obiskovalcev, ki bodo na njenem krovu pluli od Miramara do Križa, do koder sega morski rezervat.