»Fojbe neobzirno politično in ideološko izkoriščajo«

»Tako čudno se mi zdi, da sem tu med vami, da se pogovarjam s hudobnim Slovencem in ni pred vrati policije ali varnostnikov, da bi me zaščitili pred fašisti, ki bi me najraje utišali,« je v četrtek v kavarni San Marco pred množičnim občinstvom dejal turinski zgodovinar in pisatelj Eric Gobetti. Njegovi pogledi na zgodovino so namreč za marsikoga trn v peti. Tako je s tistim o fojbah, zaradi katerega si je nabral spet nove sovražnike. In ravno fojbe so bile tema četrtkovega večera, pravzaprav italijanski prevod literarnega dela Fojba, s katerim se je pisatelj in novinar Marij Čuk prvič literarno lotil teme kraških brezen. Gobetti se je podpisal pod drobno knjigo E allora le foibe?, ki je izšla tudi v slovenščini v prevodu Nevenke Troha z naslovom No, kaj pa fojbe?. Delo je v Italiji dvignilo veliko prahu, ker avtor v njem ponuja drugačno branje vojnega in povojnega dogajanja, predvsem pa hoče zgodovinsko dogajanje pripeljati v realne okvire, brez mistifikacij in retorike.

»Fojbe so delikaten argument pri nas in v Italiji nasploh. Niso se pa pojavile iz dneva v dan, pač pa so posledica dogajanja pred letom 1945, so posledica 20-letnega fašističnega zatiranja, ki je brisal identitete drugih, ki je v Istri spodkopal mirno sobivanje med Slovenci, Italijani, Hrvati in celo Romuni, ki je uničeval. Potem so še meje, koncentracijska taborišča. Vojna je ustvarila grozote, ki jih nihče ne zanika in nihče ne opravičuje, so pa po svoje razumljive,« je Čuk pojasnil svoj pogled in dodal, da hoče biti to roman proti nasilju, ki odpira okna v individualni in skupinski zavesti.

Tudi Gobetti je ocenil, da je skupni spomin skorajda nemogoče doseči, je pa potrebna pripoved, ki bi vodila k pomiritvi nasprotujočih si spominov in ne k njihovemu ščuvanju, kar počne italijanska država že dvajset let. »Resnici na ljubo smo skupno zgodovino tudi napisali, saj obstaja poročilo slovensko - italijanske zgodovinsko - kulturne komisije. Slovenija ga je sprejela, Italija ga je spravila v predal.« Temo neobzirno politično in ideološko izkoriščajo, je potrdil.