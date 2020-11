Formula 1 preko Trsta v Istanbul

V nedeljo, 15. novembra, bo v istanbulskem avtodromu zaživela velika nagrada formule 1. Priprave na dirko so v polnem teku, »vozni park« pa je prav v teh dneh na poti proti Istanbulu. Velika večina vozil formule 1 se iz enega kraja v drugi premika z večjimi kamioni. Kjer se le da, se tovorna vozila vkrcajo in priplujejo varno do cilja. Tokrat je iz Imole, kjer je preteklo nedeljo potekala dirka, proti Trstu krenilo 115 vozil. Ta bodo s terminala, ki ga upravlja družba Samer Seaports & Terminals, odplula proti Turčiji.

