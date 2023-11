Forza nuova napoveduje protest pred postajo

Skrajno desničarsko gibanje Forza nuova namerava v soboto, 25. novembra, demonstrirati »proti migrantom« na Trgu Libertà. O tem je obvestilo tržaško kvesturo, ki se mora sedaj izreči, ali bodo lahko demonstrirali na trgu pred železniško postajo, ki je v zadnjih letih pribežališče številnih nesrečnikov brez strehe nad glavo.

Ali bo policija izdala ustrezno dovoljenje, bo znano v prihodnjih urah. Po neuradnih informacijah pa naj bi se to ne zgodilo, saj bi protest lahko ogrožal javni red. Napoved demonstracije je namreč že sprožila vrsto glasnih protestov. Med prvimi so se oglasili predstavniki solidarnostnega konzorcija ICS, Stranke komunistične prenove in gibanja Zdaj Trst.