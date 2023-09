Francoski Mario Magajna

Mednarodni preporod Trsta je pritegnil zanimanje tudi zahodne sosede Italije. Francoski mesečnik Le Monde Diplomatique je našemu mestu v septembrski izdaji posvetil dvostransko reportažo Trst, dojemanje meje, v kateri predstavljajo premike meja v okolici Trsta v preteklem stoletju. Zato imamo Slovenci na dvostranski reportaži skorajda glavno vlogo. Poleg prisotnosti v tekstu pa je treba omeniti tudi izbor fotografij, ki spremljajo hvalevredno publikacijo. Francoski pisci so namreč zaprosili Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice za dovoljenje za rabo fotografij, ki jih je posnel pokojni fotograf Primorskega dnevnika Mario Magajna.

Le Monde Diplomatique izhaja tudi v italijanskem prevodu in je v trafikah na voljo kot priloga komunističnega dnevnika Il Manifesto. V septembrski številki je ponatisnjena tudi reportaža o Trstu, sicer brez Magajnovih slik. Zaslugo za njihovo objavo v izvirniku ima Nina Hlacer, kreativna direktorica mesečnika slovenskih korenin.