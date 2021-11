Francoski sir s kraškim vinom

S predstavitvijo gastronomskega atlasa L’Atlante gastronomico dei Presìdi združenja Slow Food v kavarni San Marco se danes začenja prvi festival OKÙS, Trieste Food Lab, ki ga prireja akcijska skupina LAS Kras v sodelovanju s Slow Food za Italijo. Do nedelje bodo v okviru festivala Farmer & Artist 2021 ponudili delavnice za ljubitelje mednarodne hrane in lokalnih vin. Jutri ob 14.30 in ob 17. uri bodo v hotelu Savoia Excelsior Palace zadišali francoski siri Josepha Paccarda in vina kmetij Škerk, Lenardon, Merlak in Budin. Z istim urnikom bo v sosednjih prostorih potekala degustacija švicarskih sirov, ki jih bo predstavil Giovanni Melis, in vin kmetij Zidarich, Grgič, Cacovich in Milič. Na svoj račun bodo prišli tudi ljubitelji visoko kakovostnih italijanskih ribjih konzerv in vitovske Damjana Miliča, Skerlja, Bajte, Kocjančiča in Ostrouške.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.