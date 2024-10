Furlansko cesto so lokalni policisti danes malo pred 10. uro zaprli za promet zaradi posredovanja gasilcev, ki odstranjujejo odlomljene in viseče veje dreves. Ob 11.20 so bili še na delu. Za voznike iz smeri Trsta je urejen obvoz po Ulici Perarolo, za voznike iz smeri Krasa pa po Proseku.