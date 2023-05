Gabriele Salvatores te dni snema v Trstu (FOTO)

Znani italijanski režiser in Oskarjev nagrajenec Gabriele Salvatores se te dni mudi v Trstu, kjer se je začelo snemanje njegovega celovečerca Napoli - New York. Nekaj prizorov so danes snemali pri kavarni San Marco, kjer se je ob nastopajočih pojavil sam ugledni režiser Salvatores, ki je skrbno nadzoroval prizore. Celovečerec bodo sicer snemali tudi v Neaplju in čez lužo.

Najnovejši Salvatoresov celovečerec je sicer ovit v precejšnjo skrivnost. Dogajanje naj bi bilo postavljeno v Neapelj po drugi svetovni vojni, kjer sta mladeniča prisiljena iskati srečo drugje. Film naj bi bil povzet po scenariju Federica Fellinija, njegova produkcijska hiša pa je Paco Cinematografica. Kot kaže, Salvatores še potrebuje statiste, ki jih išče agencija Galaxia. Ker se scenarij razvija okrog zgodbe v 40. in 50. letih preteklega stoletja, od statistov pričakujejo, da se prilagodijo frizerskim in drugim scenskim potrebam ter da nimajo tetovaž na vidnem mestu.