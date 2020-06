Gabrovec opozarja na odsotnost slovenske zastave

»Ob praznikih ter javnih svečanostih so na občinskem ozemlju razobešene tudi narodne zastave slovenske skupnosti,« je zapisano v šesti točki desetega člena statuta Občine Devin Nabrežina, opozarja občinski in deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki se je, pravi, tudi letos sem z veseljem odzval na vabilo županje Daniele Pallotta na svečanost ob državnem prazniku 2. junija pred nabrežinskim županstvom.

»Že pred dnevi sem županjo zaprosil, naj v skladu s statutarnim določilom izpostavi tudi slovensko zastavo. Kljub temu sta tudi letos na pročelju županstva plapolali izključno italijanska trobojnica in evropska zastava,« je opozoril Gabrovec. »Kot italijanski državljan se prepoznavam v obeh. Kot pripadnik slovenske narodne skupnosti, ki je priznana in zaščitena kot enakopravna na osnovi italijanske ustave, mednarodnih sporazumov, italijanske in deželne zakonodaje, deželnega in občinskega statuta pa zahtevam, da so enakopravno prisotni tudi simboli slovenske narodne in jezikovne skupnosti,« je zadevo komentiral občinski in deželni svetnik stranke lipove vejice.