Ko so ministri skupine G20 danes zaključili s svojimi obveznostmi v Starem pristanišču, jih je čakala gala večerja na prefekturi na Velikem trgu, zaradi katere so zaprli nekatere odseke nabrežja. To je okrog 19. ure, ko je promet običajno precej gost, povzročilo prometni kolaps v mestnem središču. V prometu so obtičali tudi kombiji in avtomobili, v katerih so bile ministrske delegacije.