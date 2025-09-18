Galeb postregel s Klepetavo abecedo

Poleg šolskega dnevnika in prve letošnje številke po njem poimenovane revije je Galeb ob začetku šolskega leta postregel še s prav posebno, Klepetavo abecedo. Pesmi, posvečene posameznim črkam, so namreč dve šolski leti izhajale v reviji Galeb, pred kratkim pa je nastala zbirka, ki so jo prejeli v dar vsi letošnji prvošolci v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji.

Ob prisotnosti avtorice Janike Škerl ter ilustratork Klepetave abecede Irine Obersnel in Jasne Merkù (ilustracije pa so prispevali še številni drugi) so knjižno novost, ki je izšla pri Založništvu tržaškega tiska (ZTT), predstavili na Galebovem druženju v openski dvorani Zadružne kraške banke (ZKB) Trst Gorica, kjer je potekalo Galebovo druženje v organizaciji ZKB, ZTT in Novega Matajurja. Urednika Galeba Maša Ogrizek in Ivan Mitrevski sta občinstvu predstavila tudi letošnji Galebov šolski dnevnik, prvo številko revije Galeb in letošnji šolski stenski koledar. Pozdravila sta predsednik ZTT in odgovorni urednik Galeba Ace Mermolja ter predsednik ZKB Adriano Kovačič. Z glasbo je dogajanje spremljal kitarist, učenec Glasbene matice Matija Čok, seveda pa se je druženja udeležil tudi gospod Galeb.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.