Morje pred Miramarom obiskali delfini

Morje pred Miramarom je danes spet obiskala skupina navadnih velikih pliskavk. Delfini so nekaj časa spremljali raziskovalce rezervata, ki so bili na morju zaradi rednega monitoringa, ti pa so bližnje srečanje ujeli v objektiv in posnetke delili na družbenih omrežjih. Strokovnjaki pojasnjujejo, da te živali pripadajo stalni skupini približno 200 osebkov, ki se sicer zadržujejo v vodah okoli Pirana, od tam pa se redno podajajo proti Trstu in Gradežu. Trenutno se pri Miramaru zadržujejo predvsem zaradi lova na lignje, ki so v tem obdobju sredi ciklusa razmnoževanja.

Navadna velika pliskavka je obalna vrsta delfina, ki kažeje izjemno prilagodljiva na nenehne spremembe v okolju. Za razliko od nekaterih drugih vrst delfinov pliskavke lažje prenašajo povečan pomorski promet in dejstvo, da je v morju danes manj rib kot nekoč. Čeprav se zdi, da so obiski delfinov pri Miramaru vse pogostejši, raziskovalci poudarjajo, da to ne pomeni nujno povečanja njihovega števila. Glavni razlog, da je zabeleženih obiskov delfinov vse več, je vse večja pozornost navadnih ljudi, ki obvestijo znanstvenike, takoj ko opazijo delfine.