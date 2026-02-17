Status gorske občine marsikje visi na nitki, zaskrbljenost je velika

Če bo ostalo pri seznamu gorskih občin, kakršnega je 5. februarja sprejela enotna konferenca med državo in deželami, mesti ter lokalnimi upravami (ta naj bi se ponovno sestala 5. marca), bo ta status na Goriškem izgubilo vseh 13 občin, kjer je bil doslej priznan, na Tržaškem pa bo »gorska« ostala le repentabrska.

Na Videmskem naj bi iz seznama gorskih izostale občine Artegna, Čedad, Magnano in Riviera, Povoletto, Prapotno in Špeter. V zvezi s slednjima dvema se je z zaskrbljenostjo oglasil Miha Coren, koordinator stranke Slovenska skupnost za Videmsko. »To bo povzročilo resno škodo gospodarskemu, socialnemu in predvsem šolskemu sistemu, saj obstaja nevarnost zapiranja šol,« je sporočil Coren iz vrst stranke lipove vejice, ki je ob tem izrazil pričakovanje o jasnem in odločnem stališču nadobčinskih organov in Dežele FJK, obenem pa tudi konkretne politične ukrepe, usmerjene v ponovno vključitev Špetra in Prapotnega med gorske občine.

Predstavniki izključenih občin – v FJK je takih po zadnjem seznamu 32 – se bodo v četrtek soočili z deželnimi predstavniki Nacionalnega združenja italijanskih občin (ANCI), ki velja za nekakšen sindikat občin, da bi skupaj preučili nadaljnje korake, je povedal števerjanski župan Marjan Drufovka, ki je izrazil željo, da bi prizadete občine skupno nastopile in skušale najti rešitev. »Prepričan sem, da igra še ni zaključena,« je dejal.

»To je absurd,« se je na napoved o izločitvi skoraj vseh kraških občin s seznama gorskih se je odzvala zgoniška županja Monica Hrovatin, ki namerava ukrepati po vseh institucionalnih in političnih poteh. Tudi devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec je sporočil, da z ostalimi prizadetimi občinami preučujejo vse možnosti, da bi ohranili dosedanji status.

Kmečka zveza: Na udaru bodo manjše kmetije

»Izguba statusa gorske občine predstavlja izgubo nekaterih davčnih olajšav, tudi na področju vplačevanja prispevkov za socialno varnost zavodu INPS (nekoč SCAU), milejših pogojev za status kmeta in manjših administrativnih obremenitev,« je komentiral tajnik Kmečke zveze Erik Masten. Napoved o odvzemu statusa gorskih občin jemlje kot še en znak zmanjšane pozornosti politike do območij z omejenimi naravnimi danostmi. »Kar je slabo, saj vodi v opuščanje obdelovanja zemlje,« je dejal Masten.