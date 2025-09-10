Galebova Klepetava abeceda v dar vsem prvošolčkom

Letošnji prvošolci in prvošolke v šolah s slovenskim učnim jezikom v Italiji bodo v dar dobili knjigo Klepetava abeceda učiteljice Janike Škerl. Gre za projekt Založništva tržaškega tiska (ZTT), ki skrbi za izdajo otroške revije Galeb in ZKB Trst Gorica. Novo publikacijo bodo jutri ob 17.30 predstavili v razstavni dvorani ZKB na Opčinah (Ul. Ricreatorio 2). Na Galebovem druženju bodo sicer razkrili tudi druge novosti in sodelovanja, na obisku bo tudi gospod Galeb.

Klepetava abeceda je zbirka kratkih pesmi, posvečenih posameznim črkam. Knjigo bogatijo ilustracije številnih likovnih ustvarjalcev: Caroline Trampuž, Irine Obersnel, Jasne Merkù, Štefana Turka, Žive Pahor, Katerine Kalc, Jerneja Žumra, Dore Kaštrun, Mance Krošelj in Bojana Jurca. To je več kot le knjiga, je tudi dragocen pripomoček za najmlajše bralce, saj je namenjena večkratnemu branju, razmišljanju ter iskanju pomenov in besed, so pojasnili v Galebovi ekipi.