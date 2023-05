Galimberti o identiteti na meji

Zveza slovenskih kulturnih društev, Barkovljanski mladinski krožek in SKD Barkovlje prirejajo srečanje s profesorjem Umbertom Galimbertijem na temo ‘Identiteta na meji’. Dogodek bo v sredo, 10. maja 2023, ob 20. uri Narodnem domu v Trstu (ul. Fabio Filzi 14) in bo potekal v italijanskem jeziku. Poskrbljeno bo tudi za tolmačenje v slovenski jezik. ZSKD je prejšnji teden sprejemala prijave na dogodek in zapolnila vsa razpoložljiva mesta, zaradi tega bo na voljo tudi brezplačni neposredni prenos na kanalih Zveze. Prenos tolmačenega pogovora bo dosegljiv na Facebook strani Slofest, v izvirniku pa na Facebook ter Youtube straneh ZSKD.

Sam naslov priklicuje tematiko, ki je posebno pri srcu slovenski skupnosti v Trstu, izbrana lokacija dogodka pa vsekakor ni naključna. Pogovor bo vodil Max Zuliani, predstavnik Barkovljanskega mladinskega krožka, ki se bo dotaknil več vsebin: vpliv migracijskih tokov na dojemanje neke skupne identitete evropskega prostora, razmišljanje o izzivih ljudskih, kulturnih a predvsem obmejnih identitet, kot je slovenska, znotraj širše evropske identitarne skupine, spolna identiteta in vpliv novih tehnologij in umetne inteligence na pojmovanje identitete.

Srečanje bo obenem prvi preddogodek festivala Slovencev v Italiji, Slofest 2023.

Galimberti, rojen v Monzi leta 1942, je do upokojitve leta 2015 poučeval filozofijo in kulturno antropologijo na beneški univerzi Ca’ Foscari.

Od leta 1987 do leta 1995 je sodeloval z dnevnikom Il Sole 24 Ore, od leta 1995 pa objavlja njegove komentarje La Repubblica.

Galimberti je bil, do njene prerane smrti leta 2008, poročen s tržaško biologinjo Tatjano Simonič. Njej, in mestu v katerem je odraščala, je tudi posvetil svojo zadnjo knjigo, Knjigo občutkov - Il libro delle emozioni (2021).