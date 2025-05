Gasilci zavarovali območje požara v kampu na Opčinah

Gasilci so danes (2. maja) ob 8. uri zaključili z delom na kampu Obelisco na Opčinah, kjer se je včeraj (1. maja) pozno popoldne vnel požar. Zavarovali so območje in tam prisotna vozila, so sporočili pred nedavnim.

Vzroke požara še preiskujejo, so ponovno potrdili. Vnel pa se je na parceli avtodoma, zajel tri stanovanjske prikolice in dva avtomobila, ki sta bila parkirana v neposredni bližini. Ogenj je zajel tudi več plinskih jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom (UNP), ki so eksplodirale.

Ena oseba se je poškodovala in so ji na kraju pomagali reševalci službe 118, so še dodali. Na kraju so posredovali tudi policija in karabinjerji.