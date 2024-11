Generali za revijo Forbes najbolj ženskam prijazna v Italiji

Poslovna revija Forbes je tudi letos zavarovalnico Generali, ki ima sedež v Trstu, vključila med najbolj ženskam prijazna podjetja. Točneje je ta pristala na prvo mesto na italijanski in deveto mesto na svetovni ravni seznama World's Top Companies for Women. Spisek skupno šteje 400 podjetij. Vanj revija uvrsti vse tiste multinacionalke, ki omogočajo fleksibilne oblike dela, izobraževalne programe, možnost odsotnosti zaradi družinskih okoliščin in podobno.

Anketirali so približno 100.000 žensk, ki delajo v različnih multinacionalkah v 37 državah. Odgovarjati so morale med drugim o plačni vrzeli med spoloma, diskriminaciji na delovnem mestu, možnosti napredovanja...