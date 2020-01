Geologi preučujejo kraške stene ob avtocesti

Tržaška univerza, točneje njen oddelek za matematiko in vede o zemlji, Dežela FJK in družba Autovie Venete že nekaj mesecev sodelujejo pri izvajanju geoloških meritev na kraških stenah vzdolž avtoceste A4, ki povezuje Benetke s Trstom. Na območju, ki gre od avtocestnega izvoza pri Redipulji do izvoza za Sesljan, kjer se cestna uprava družbe Autovie Venete konča, opravljajo univerzitetni raziskovalci geološke raziskave z željo, da bi posodobili, pravzaprav dodali nove informacije že obstoječi geološki karti t.i. klasičnega Krasa, območja, ki leži jugovzhodno od Soče in sega do Postojne.

Geološka karta ponuja informacije o značilnostih kraških kamnin, o prisotnosti apnencev na površju in razpok ter podobnih tektonskih plošč. Novi podatki bodo objavljeni v znanstvenih revijah, posodobljena geološka karta klasičnega Krasa pa bo na voljo na spletni strani Dežele FJK - geološka služba.