Giorgia Meloni v Trstu nagovorila patriote

»Pravi patrioti smo mi. V interesu celotne države je, da brani svoje reči. Ni res, da smo rasisti, negacionisti. Hočemo le, da se poskrbi najprej za Italijane.« S temi besedami je na Trgu Ponterošo številno množico, zbralo naj bi se več kot tisoč ljudi, nagovorila voditeljica skrajno desnih Bratov Italije Giorgia Meloni, ki je ostro kritizirala migrantski pritisk, notranjo ministrico Luciano Lamorgese, univerzalni temeljni dohodek, nedoslednost uvajanja covidnega potrdila, obveznost cepljenja. V svojem govoru je izrisala dve temi: boj proti »levemu fašizmu« in vprašanje migracij.

Množica je bila naravnost navdušena nad šefico desničarske stranke, vzklike »brava, brava« in bučne aplavze so občasno prekinili njeni nasprotniki, ki so s stanovanjskega poslopja v neposredni bližini izobesili velikansko mavrično zastavo.

Volilni shod v podporo tržaškemu županskemu kandidatu Robertu Dipiazzi in miljskemu kandidatu Paolu Polidoriju so uvedli lokalni predstavniki Bratov Italije, ki so zaigrali na drugačno karto kot državna voditeljica. Deželni sekretar stranke Fabio Scoccimarro je pohvalil gesto slovenskega predsednika Boruta Pahorja, ki se je lani z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello poklonil žrtvam fojb. Kot je dejal, bi to morali narediti tudi predsedniki drugih držav bivše Jugoslavije. In nadaljeval: »Prvo, kar bomo naredili, ko bomo na državni ravni prevzeli oblast, bo odvzeti državno odlikovanje Titu.«

Z več kot polurno zamudo je na oder stopila Giorgia Meloni, ki ni mogla prehvaliti dela, ki ga je v zadnjih letih v Trstu opravil župan Dipiazza, nato pa je največ časa posvetila kritiki univerzalnega temeljnega dohodka. »Mene so naučili, da je delo vzgojno. Ne toleriram državne pomoči, ki spodbuja lenobo,« je dejala.

Na koncu je na naše vpašanje, kakšen vtis je nanjo pretekli teden na Bledu naredil slovenski premier Janez Janša, odgovorila tako: »Janša je odprt, luciden in sposoben človek. Zato imam z njim odlične odnose. Povezuje naju tudi migrantska politika.«