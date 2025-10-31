Giovanni Allevi prihaja v Trst

Italijanski pianist, skladatelj in dirigent Giovanni Allevi se bo konec tedna mudil v Trstu. V nedeljo ob 11. uri bo namreč v dvorani Luttazzi svetovna premiera njegovega koncerta za kitaro in orkester Joie de vivre. Izvedel jo bo Novi orkester Busoni (za vstopnice: www.orchestrabusoni.it).

Pred tem pa bodo v tržaški kinodvorani Nazionale jutri ob 18.45 predvajali dokumentarni film Back to Life, v katerem Allevi pripoveduje o svoji človeški in umetniški poti, ki ju je močno zaznamovala bolezen - multipli mielom, redka vrsta krvnega raka. Avtor, ki bo prisoten v dvorani, je bolečino spremenil v ustvarjalno moč. Dokumentarni film je tako intimno in iskreno popotovanje v Allevijevo dušo, med podobami vsakdanjega življenja, izzivi, padci in zmagami, ki so krojile zadnja tri leta njegovega življenja, razmišljanji in postopnim vračanjem k glasbi in življenju.