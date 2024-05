»Glas za SSk je glas za teritorij«

»Pomembno je, da smo v dolinski občini enotni, občane pa pozivamo, naj oddajo svoj glas.« Tako je pozdravil županski kandidat Aleksander Coretti, ki ga v dolinski občini v desnosredinski koaliciji podpira tudi Slovenska skupnost. Stranka je v soboto predstavila svojo listo s trinajstimi kandidati. Nekaj je že znanih obrazov, nekaj pa je novih imen, tako kot v koaliciji, »kjer smo in bomo vedno prisotni,« je v svojem pozdravu dejal predsednik SSk za Tržaško Paolo Vidoni.

V občinskem svetu se namreč že mudi kot odbornica Elisabetta Sormani. Prav tako sedi v odboru v iztekajočem se mandatu Davide Štokovac, pristojen za okolje in prostor. Oba sta se obvezala za nadaljevanje nastavljenih smernic, Štokovac posebej za konkretizacijo prometnega načrta. Svetnica koalicije v občinskem svetu Eva Žerjul, dolinska tajnica Slovenske skupnosti, si in si bo še naprej prizadevala za razvoj kulturne ponudbe na ozemlju, še zlasti za mlade. Za socialo si je nekoč kot dolinska odbornica prizadeva Milenka Rustja, upraviteljica boljunske lekarne, ki še naprej stremi izboljšanju kakovosti življenja in predlaga, da bi vsaj enkrat tedensko na ozemlju občine delovala ordinacija za krvne preiskave, da bi čimprej uredili občinske jasli in starejšim ponudili možnost druženja v dnevnem centru. Pred leti je v občinskem svetu sedela tudi Mara Bertocchi, ki si kot vodja uprave dolinske šole namerava posvetiti šolstvu. Svoje znanje ponuja listi in v primeru izvolitve občini inženir Tomaž Petaros. Obrtnik Albert Tul se že vse življenje srečuje s prebivalci dolinske občine od Štramara do Gročane, z njihovimi težavami in potrebami. Prisega na trajnostni razvoj, tako kot Niko Tul, inženir iz Mačkolj, ki ima za sabo več kot tri desetletja društvenega upravljanja in želi v občinski svet prinesti glas manjših, od Doline oddaljenih vasi. Kandidat za podžupana Marko Savron ponuja učinkovitejše občinske storitve in omejevanje smradu iz cistern družbe SIOT. Saša Marsetti pa vidi v dolinski občini velik turistični potencial, ki se ga danes razvija le v Naravnem rezervatu doline Glinščice, ne pa drugje, kjer je narava prav tako bogata in vredna obiska. Na listi so še Katja Dolhar, Neža Petaros in Damjan Raseni.

»Dolina je zgled sodelovanja med levosredinskimi strankami,« je srečanje zaključil pokrajinski tajnik SSk Matia Premolin in povabil občane na volišča, »glas za SSk je glas za teritorij.«